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Ekonomi

Ukrayna-Rusya savaşı Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu 25 yılın zirvesine taşıdı

Avro Bölgesi'nde, şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, Ukrayna-Rusya savaşının enerji fiyatlarındaki artışı etkilemesiyle martta yüzde 7,5 çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bahattin Gönültaş   | 01.04.2022
Ukrayna-Rusya savaşı Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu 25 yılın zirvesine taşıdı

Berlin

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 7,5’e yükseldi. Bölgede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,5'e ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 6,7'ye yükselmesi yönündeydi.

Martta enflasyonun ana itici gücü, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji fiyatları oldu.

Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 44,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2,7 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 7, Hollanda'da 11,9, Belçika'da 9,3, Estonya'da 14,8 ve Litvanya'da yüzde 15,6 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Son 5 aydır art arda yükselişini sürdüren enflasyonun Avro Bölgesi kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı.

Avro bölgesindeki enflasyon oranının, 1999'da tek para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yana bu kadar yüksek olmaması dikkati çekti.

Enflasyon geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi şimdiden 3 katından fazla aşıldı. Piyasalar, bu yüksek enflasyon karşısında ECB’den en az bir faiz artırımı bekliyor.

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