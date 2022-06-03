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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.

Mehmet Alaca   | 03.06.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır

Ankara

Bakan Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır." ifadesini kullandı.

Kulabe "Soru, Rusya'nın Odesa şehrine saldırmak için ticaret yolunu suistimal etmeyeceğinden nasıl emin olunacağıdır." değerlendirmesinde bulunarak, Rusya'nın şu ana kadar garanti vermediğini ve Birleşmiş Milletler ve müttefikler ile çözüm arayışında olduklarını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." demişti.

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