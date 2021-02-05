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Ekonomi

Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı

Bu kalemlerde ihracat geçen yıl yaklaşık 245 milyon doları bulurken en fazla satış Almanya'ya gerçekleştirildi.

Zeynep Çetinkaya   | 05.02.2021
Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı

Ankara

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler büyük ilgi görürken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da geçen yıl 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244,9 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ve tıbbi ürünlere talep artarken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 2019'a kıyasla 21,6 kat artarak 244 milyar 872 milyon 760 dolara çıktı.

Ülkenin 2020'de gerçekleştirdiği tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 123 kat yükselerek 216 milyon 678 bin 896 dolara çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tıbbi maske ihracatı 2019'da 1,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tıbbi maske en çok Almanya'ya satıldı

Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13,9 milyon dolarla Libya, 13,8 milyon dolarla Çin, 12,1 milyon dolarla Romanya takip etti.

Türkiye'den 2020'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya, Kuveyt ve İtalya oldu.

Maske ithalatı da 27 kat yükseldi

Öte yandan, Türkiye 2020'de 23,8 milyon dolarlık tıbbi maske ithal etti. Söz konusu rakam 2019'a göre 27 kat arttı.

Geçen yıl 48 ülkeden maske ithalatı yapıldı. En çok tek kullanımlık maske satın alınan 5 ülke Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan oldu.

Almanya, Türk kolonyasının da en büyük talibi

Türkiye'nin kolonya ihracatının tutarı da 2020'de yıllık bazda 2 kattan fazla artarak 28 milyon 193 bin 864 dolar oldu. Bu rakam 2019'da 9,1 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 3,7 milyon dolarla Hollanda, 2,4 milyon dolarla Irak, 1,6 milyon dolarla ABD ve 1,6 milyon dolarla İngiltere izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin kolonya ihracatında öne çıkan diğer ülkeler Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, Fransa ve İran oldu.

2020'de Türk ihracatçıların sattığı kolonyanın miktarı 6 bin 952 tona ulaştı.

Kolonya ithalatında düşüş trendi

Kolonya ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2,1 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl Türkiye 17 ülkeden kolonya ithal ederken, en çok kolonya satın alınan ülkeler İngiltere, Almanya, Polonya, İsviçre ve Irak oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2020'de ülkelere göre tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):

ÜlkeTıbbi maske ihracatı
Almanya31.410.895
Fransa25.002.482
Libya13.933.501
Çin13.849.191
Romanya12.129.844
İngiltere12.114.132
Hollanda10.140.537
İspanya9.624.351
Kuveyt8.487.401
İtalya6.913.446
Bulgaristan5.307.807
Sırbistan4.689.553
Slovakya4.189.345
Hong Kong3.822.172
Irak3.777.806
Diğer ülkeler51.286.433
Toplam216.678.896


ÜlkeKolonya ihracatı
Almanya7.562.152
Hollanda3.676.295
Irak2.365.734
ABD1.619.715
İngiltere1.493.326
Suudi Arabistan1.197.209
Türkmenistan824.753
Belçika754.106
Fransa654.149
İran523.722
KKTC515.938
Azerbaycan511.265
Avusturya458.479
Hong Kong426.244
Tanzanya411.802
Diğer ülkeler5.198.975
Toplam28.193.864
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