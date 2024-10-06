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Ekonomi

Türkiye'nin temiz enerjisine "yeni YEKA ihalesi" ve "yenilenebilir enerji stratejisi" can suyu olacak

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında hızla tırmanan Türkiye'nin temiz enerji çeşitliliğine, bu ay açıklanacak yeni strateji ve yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale duyuruları "can suyu" olacak.

Gülşen Çağatay  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Türkiye'nin temiz enerjisine "yeni YEKA ihalesi" ve "yenilenebilir enerji stratejisi" can suyu olacak

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de enerjinin yüzde 67'si ithal ediliyor; dışa bağımlılığı düşürmek için daha fazla temiz enerji kaynağının ve enerji verimliliği süreçlerinin sisteme dahil edilmesi önem arz ediyor.

Türkiye, geçmiş yıllarda izlediği politika ve yaptığı yatırımlarla yenilenebilir enerji kurulu gücünü tüm kaynaklar için arttırdı.

YEKA projeleriyle de büyük ve orta ölçekli kurulumların sisteme kazandırılması sağlanarak, yerli üretim ekipmanların kullanımı arttı.

Öte yandan, Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücü, ekim başı itibarıyla lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplam 67 bin 27 megavata ulaştı ve elektrikteki toplam 114 bin 142 megavat kapasitenin yüzde 58,72'sini oluşturdu.

Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek payı 32 bin 194 megavatla barajlı ve akarsu hidroelektrik santralleri aldı. Bunu 18 bin 691 megavatla güneş, 12 bin 342 megavatla rüzgar, 1691 megavatla jeotermal ve 2 bin 109 megavatla biyokütle takip etti.

Temiz kaynaklar çevreyle uyumlu olarak ekonomiye kazandırılacak

Rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde Türkiye'nin performansı, dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de genç ve dinamik nüfus ile endüstrileşmenin gelişimiyle, elektrik talebinin 2035'te 510 teravatsaate ulaşacağı öngörülüyor.

Küresel sıcaklık artışının yol açtığı iklim krizini önlemek için fosil yakıt kullanımının da azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kritik önemde olan temiz enerji kaynaklarına yatırımları artırması bekleniyor.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göre, enerji faturasının geçen yıl 70 milyar dolar civarında olduğu, bu yıl da benzer oranda olacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin temiz enerji çeşitliliğine, bu ay açıklanacak yeni strateji ve yeni YEKA ihale detaylarının "can suyu" olacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en kısa sürede ve çevreyle uyumlu olarak ekonomiye dahil edilmesi bekleniyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, 5 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji sektörünün hareketlenmesine destek olacak konulardan birinin YEKA ihaleleri olduğunu söyledi.

Yönetmelik düzenlemesinin önemli maddeler içerdiğine dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"Geçmiş ihalelerden alınan sonuç nedeniyle YEKA yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin YEKA'ların yapılabilirliği ve devreye çabuk alınması açısından olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Sektörün genel beklentisini, YEKA yarışmalarını gerekli işletme tecrübesi ve finansman büyüklüğüne sahip firmaların kazanması, dolayısı ile de santrallerin hızlı devreye girmesi olarak özetleyebiliriz.

Öte yandan, 4 Ekim itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yer alan yenilenebilir enerji kaynakları ve kapasiteleri ise şöyle sıralandı:

KaynakKapasite (Megavat)
Barajlı HES23.855
Akarsu8.339
Güneş18.691
Rüzgar12.342
Biyokülte2.109
Jeotermal1.691
Toplam Temiz Enerji Kurulu Gücü67.027
Toplam Elektrik Kurulu Gücü114.142
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