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Ekonomi

Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıkları var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Fuat Kabakcı  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıkları var

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." dedi.

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.

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