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Ekonomi

Türkiye'nin farklı illerinden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

Türkiye'nin önemli balık halleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne farklı kentlerden gelen balıkçılar, gece geç saatlerde düzenlenen mezada katılarak tezgahları için balık satın alıyor.

Mustafa Çavuş, Veysel Altun   | 24.02.2022
Türkiye'nin farklı illerinden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

Samsun

Karadeniz'de avlanan tonlarca balık, kasalarla Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne getirilip açık artırmaya usulüyle satışı çıkarılıyor.

Saat 03.00'te açılan balık halinde tonlarca balık 1-2 saatte satılarak, kamyonlarla Türkiye'nin farklı illerine götürülüyor.

Diyarbakır'dan gelen balıkçı Erol Erol, AA muhabirine, her hafta 2-3 gün balık almak için Samsun'a geldiği söyledi.

Türkiye'nin her yerinden Samsun Balık Hali'ne balıkçı geldiğini belirten Erol, "Balık durumuna göre daha çok hamsi ve istavrit için Samsun'a geliyoruz. Güzel bir sezon yaşadık ama balık sezonu yavaş yavaş azalıyor. Bugün istavrit alacaktık, kamyonumuz dolmadı. Biz de 'Yarın da bekleyelim' dedik. İstediğimiz miktarda balık alıp Diyarbakır'a gideceğiz." dedi.

Ünye'den gelen dede mesleği balıkçılığı 40 yıldır yapan Ömer Bozkurt da haftada 3-4 gün Samsun'a geldiğini dile getirerek, "O gün hangi balık varsa alıp tezgahımıza götürüyoruz. Bugün istavrit ile tirsi aldık. Burası Karadeniz'in en büyük balık hali, Türkiye'nin her yerinden buraya geliyor balıkçılar. Balıkları tezgahlarına götürüyorlar." diye konuştu.

İskenderun'dan gelen balıkçı Ramazan İşler ise devamlı Samsun'a gelip sezon balıklarından aldıklarını kaydetti.

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