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Ekonomi

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde pazar çeşitliliği hakim

Türkiye, geçen ay Almanya'ya 1 milyar 640 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 1 milyar 128 milyon dolar, ABD'ye 1 milyar 127 milyon dolar, Irak'a 1 milyar 8 milyon dolar ve Rusya'ya 925 milyon 428 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.10.2022
Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde pazar çeşitliliği hakim

İstanbul

Türk ihracatçılar, ürünlerini pazarlarken dünyanın dört bir yanına yönelerek pazar hakimiyetini artırmayı amaçlayan bir stratejiyle hareket ediyor. Böylece Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında firmalar pazar çeşitliliği ortaya koyuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin geçen ay en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Irak ve Rusya oldu. Türkiye, eylülde Almanya'ya 1 milyar 640 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 1 milyar 128 milyon dolar, ABD'ye 1 milyar 127 milyon dolar, Irak'a 1 milyar 8 milyon dolar ve Rusya'ya 925 milyon 428 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Türkiye, eylülde Rusya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı Almanya'ya yüzde 5,8, Irak'a yüzde 18,6 ve Rusya'ya yüzde 105,5 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 7,9 ve ABD'ye yüzde 9,3 azaldı.

Rusya değer bazında ihracat artışında da zirvede

Türkiye, geçen ay değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi.

Eylülde Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre 475 milyon 186 bin dolar arttı.

Türkiye, Irak'a 158 milyon 182 bin dolar, Lübnan'a 142 milyon 218 bin dolar, Fransa'ya 98 milyon 636 bin dolar ve Suudi Arabistan'a 92 milyon 70 bin dolar ihracat artışı kaydetti. Böylece Türkiye'den Lübnan'a 269 milyon 473 bin dolar, Fransa'ya 748 milyon 955 bin dolar ve Suudi Arabistan'a 139 milyon 102 bin dolar tutarında dış satım gerçekleşti.

Sektörel bazda otomotiv endüstrisi ön plana çıktı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerde otomotiv endüstrisi ön plana çıktı.

Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'ye en fazla dış satımı otomotiv endüstrisi yaparken, Irak'ta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'da kimyevi maddeler ve mamulleri ön plana çıktı.

Eylül ayında otomotiv endüstrisi Almanya'ya 403 milyon 307 bin dolar, ABD'ye 101 milyon 939 bin dolar ve Birleşik Krallık'a 324 milyon 782 bin dolarlık dış satım yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü Rusya'ya 202 milyon 242 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a 228 milyon 747 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşirdi.

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