Dolar
41.71
Euro
48.65
Altın
4,037.64
ETH/USDT
4,344.00
BTC/USDT
121,764.00
BIST 100
10,784.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 20,3 milyar dolara yaklaştı.

Serhat Tutak  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 20 milyar 292 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 19 milyar 606 milyon 929 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,4 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,4 milyar dolarla Bulgaristan, 2,7 milyar dolarla Yunanistan ve 1,8 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 51 ile Suriye'ye, yüzde 9,2 ile Yunanistan'a ve yüzde 6,2 ile Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 191 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 307 milyon 335 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 570 milyon 736 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 29 milyon 839 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 39 milyon 31 bin dolarla "fındık ve mamulleri", 51 milyon 21 bin dolarla "kuru meyve ve mamulleri" oldu.

Öte yandan, hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'ın gar saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da düzenleniyor
İSİPAB Komisyonu Başkanı Dusak, İsrail’in uluslararası alanda yalnız bırakılması için çalıştıklarını söyledi
Kuraklık nedeniyle Kızılırmak'ın debisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Maldivler Devlet Başkanı, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış sayılmayacaklarını belirtti

Benzer haberler

Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"

Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

Otomotivde üst üste üçüncü kez 9 aylık ihracat rekoru kırıldı

Otomotivde üst üste üçüncü kez 9 aylık ihracat rekoru kırıldı
Türk firmaları Portekiz'de ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına odaklanıyor

Türk firmaları Portekiz'de ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına odaklanıyor
Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı

Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet