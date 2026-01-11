Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,100.50
BTC/USDT
90,751.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu

Geçen yılı 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracatla kapatan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) 2025'teki ihracat şampiyonu biber oldu.

Hatice Özdemir Tosun  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu Fotoğraf: Rabia Sapmaz/AA

Antalya

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'in geçen yılki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,96 arttı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede 2 bin 500 aktif firma tarafından geçen yıl 172 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldığını bildiren Çavuşoğlu, sektörün 752 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

Yaş meyve ve sebzeyi maden, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, en fazla yurt dışına satılan ürünün ise biber olduğunu dile getirdi.

Biber ihracatı yüzde 4,51 arttı

Çavuşoğlu, bölgedeki üreticilerin biber çeşitliliğini artırdığını ve bunun da ihracata olumlu yönde yansıdığını ifade etti.

Biber ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 4,51 artarak 206,9 milyon dolara ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde her yıl domates ilk sırada olurdu bu yıl (2025) biber satışında yılbaşından bu yana artış devam etti ve ilk kez domatesin önünde birinci olarak yılı kapattı. Bundan sonra da biber ihracatının farklı türleriyle de artacağına inanıyoruz. Biber rekabet ettiğimiz ve yurt dışında ciddi talep gören ürünlerin başında geliyor. Biberde en büyük alıcımız Avrupa ülkeleri."

Biberi 191,3 milyon dolarlık ihracat rakamıyla domatesin takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, bir önceki yıla kıyasla domates ihracatında yüzde 2,60 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu

Türkiye'den geçen yıl 401 milyon dolarlık domates ihraç edildi

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Bakan Işıkhan: Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası için çalışma yapıyoruz

Bakan Işıkhan: Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası için çalışma yapıyoruz
Antalyalı çiftçi hem etçil hayvanlar hem de bilim için böcek üretiyor

Antalyalı çiftçi hem etçil hayvanlar hem de bilim için böcek üretiyor
"Helal sertifikalı" kedi ve köpek mamaları, ihracatta Türkiye'ye avantaj sağlıyor

"Helal sertifikalı" kedi ve köpek mamaları, ihracatta Türkiye'ye avantaj sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet