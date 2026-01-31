Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.

Firdevs Yüksel  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

İstanbul

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

BOTAŞ şebeke yatırım tutarı revize edildi

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

