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Ekonomi

Türkiye'den temmuzda 155,2 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin temmuz ayında 155,2 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Serkan Avci   | 18.08.2022
Türkiye'den temmuzda 155,2 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Mersin

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminde önemli ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

Sektörün temmuzdaki dış satımını değerlendiren Gürüz, "Türkiye'nin temmuzdaki yaş meyve ve sebze ihracatı 155,2 milyon dolara ulaştı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bu performansa 54,4 milyon dolarla yüzde 35 destek verdik. Türk yaş meyve ve sebze sektörü temmuzdaki ihracat hacminde en güçlü artışları mantar, armut ve kayısı satışından elde etti." ifadelerini kullandı.

Gürüz, temmuzda 179 bin 398 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yılın 7. ayında, sektörümüz en fazla şeftali, kiraz-vişne ve kayısı ihraç etti. Şeftalide yüzde 53 artışla 41 milyon dolarlık, kiraz-vişnede yüzde 45 azalışla 34 milyon dolarlık, kayısıda yüzde 82 artışla 26 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde, yüzde 52'lik artış ve 83,1 milyon dolarla Rusya birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 28,2 milyon dolarla Almanya, 4,3 milyon dolarla Irak takip etti. İsrail, Avusturya ve Suudi Arabistan pazarlarında da dikkati çeken artışlara imza attık."

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