Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,688.13
ETH/USDT
4,520.00
BTC/USDT
115,847.00
BIST 100
11,078.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira oldu

Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri, geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira olarak hesaplandı.

Mehmet Can Toptaş  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, 1 milyon 104 bin 27 firmanın sektörlere dağılımına bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 356 bin 62 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı, geçen yıl için yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2024'te firmaların aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 48 trilyon 604 milyar 864 milyon lira olarak belirlendi.

İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon lira aktif büyüklüğüyle tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 18 trilyon 576 milyar 976 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 7 trilyon 351 milyar 87 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon lirayla da mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi.

En yüksek net kar imalat sektöründe

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2024'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü, 559 milyar 89 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon lira net kar elde etti. Eğitim sektörü 3 milyar 145 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 1 milyar 675 milyon lira net zararla 2024 yılını tamamladı.

Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyede
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Benzer haberler

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira oldu

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira oldu

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 16,1 milyon oldu

Türkiye'de ağustosta 143 bin 319 konut satıldı

Hizmet üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 2,5 arttı

Hizmet üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 2,5 arttı
Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 3,45 azaldı

Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 3,45 azaldı
İhracat birim değer endeksi temmuzda yıllık yüzde 4,7, ithalat birim endeksi yüzde 0,4 arttı

İhracat birim değer endeksi temmuzda yıllık yüzde 4,7, ithalat birim endeksi yüzde 0,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet