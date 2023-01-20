Dolar
18.80
Euro
20.39
Altın
1,928.03
ETH/USDT
1,550.30
BTC/USDT
20,951.00
BIST 100
5,495.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Türkiye Mezunları Forumu"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye "yüksek teknolojili ürün" ihracatında atağa geçti

Türkiye'nin "yüksek teknolojili ürün" ihracatı 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,1 artarak 7 milyar 422 milyon dolara ulaştı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 20.01.2023
Türkiye "yüksek teknolojili ürün" ihracatında atağa geçti

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, imalat sanayi ürünleri ihracatı 2022'de yıllık bazda yüzde 12,9 artarak 240 milyar 320 milyon dolara yükseldi.

Teknoloji sınıfları açısından değerlendirildiğinde yüksek teknolojili ürün ihracatı söz konusu dönemde yüzde 15,1 artış kaydederek, 7 milyar 422 milyon dolar oldu. Aynı dönemde orta yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 14,5 artışla 81 milyar 285 milyon dolara, orta düşük teknolojili ürün ihracatı yüzde 11,8 artışla 73 milyar 908 milyon dolara, düşük teknolojili ürün ihracatı da yüzde 12,2 artışla 77 milyar 705 milyon dolara yükseldi.

Yüksek teknolojili ürün ithalatı azaldı

Bu dönemde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri toplam ithalatı ise yüzde 26,8 artarak 261 milyar 208 milyon dolar oldu.

"Yüksek teknolojili ürün" ithalatı geçen sene yüzde 0,5 ile sınırlı gerileme göstererek, 25 milyar 478 milyon dolara indi.

Türkiye, 2022'de, 108 milyar 476 milyon dolar "orta yüksek teknolojili", 95 milyar 304 milyon dolar "orta düşük teknolojili", 31 milyar 950 milyon dolar "düşük teknolojili" ürün ithalatı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Panek Ziraat Aletleri hakkındaki rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı
MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı
"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" ilk seferine yarın başlıyor
Çocuklar dönemin yorgunluğunu yarıyıl tatilinde eğlenerek atacak
"Karsız Uludağ" hem çalışanları hem işletmeleri endişelendiriyor

Benzer haberler

Türkiye "yüksek teknolojili ürün" ihracatında atağa geçti

Türkiye "yüksek teknolojili ürün" ihracatında atağa geçti

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 2,77 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,38 arttı

Türkiye'den 130 ülkeye bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet ihraç edildi

Türkiye'den 130 ülkeye bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet ihraç edildi
Makine ihracatı 2022'de 25,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

Makine ihracatı 2022'de 25,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerin yarısına yakını Bursa'da banttan indirildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerin yarısına yakını Bursa'da banttan indirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet