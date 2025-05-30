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Ekonomi

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Mert Davut, Mustafa Çalkaya, Hasan Hüseyin Özdemir  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) dönemine ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı ilk çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 artarken, tarım sektörü yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,17 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2021'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20217,522,389,711,4
20227,87,64,13,35,5
20234,54,66,54,65,1
20245,42,42,233,2
20252

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 2 yükseldi

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 2,1 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,01 azalırken, ithalatı yüzde 3,0 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 42,9 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,4 iken, ilk çeyrekte yüzde 35 olarak belirlendi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon lira)		Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)		GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi (2009=100)		Değişim oranı
(yüzde)
2023 1. Çeyrek4.687.492248.416195,34,5
2023 2. Çeyrek5.571.440274.908210,94,6
2023 3. Çeyrek7.759.106298.760238,46,5
2023 4. Çeyrek8.527.683307.925241,94,6
2023 Yıllık26.545.7221.130.009221,65,1
2024 1. Çeyrek8.870.040287.127205,95,4
2024 2. Çeyrek9.920.835307.235215,92,4
2024 3. Çeyrek11.915.589358.678243,72,2
2024 4. Çeyrek12.704.050369.368249,23
2024 Yıllık43.410.5141.322.408228,73,2
2025 1. Çeyrek12.125.173335.5042102

Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2024 1. çeyrek2025 1. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık3,8-2
Sanayi4,1-1,8
İmalat sanayisi3,4-2,4
İnşaat11,37,3
Hizmetler4,31,3
Bilgi ve iletişim4,56,1
Finans ve sigorta faaliyetleri6,80,5
Gayrimenkul faaliyetleri2,32,4
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri5,74
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri4,50,3
Diğer hizmet faaliyetleri14,7
Sektörler toplamı5,22
Vergi-sübvansiyon7,21,8
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)5,42

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