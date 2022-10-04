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Ekonomi

Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.

Gültekin Yetgin   | 04.10.2022
Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


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