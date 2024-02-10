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Ekonomi

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödenecek

Ankara

Bakan Göktaş, açıklamasında, program kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere 68,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmayan ve düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarına işaret eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

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