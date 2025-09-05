Dolar
41.26
Euro
48.25
Altın
3,552.67
ETH/USDT
4,410.00
BTC/USDT
112,160.00
BIST 100
10,768.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
MİA, "Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş" başlıklı analizini yayımladı
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

Benzer haberler

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek

Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet