Ekonomi

Turkcell Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığını bildirdi.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Turkcell Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattı

İstanbul

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'a görevinde başarılar diledi.

Turkcell Genel Müdürü Koç, "Bu vesileyle Turkcell olarak, 23 Aralık 00.00 itibarıyla Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığımız bilgisini de paylaşmak isterim. Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerimiz hatlarını kullanabilecekler. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

