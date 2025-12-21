Dolar
Dünya

Suriye’nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ışıklandırması yapıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, savaş ve bölgenin uzun yıllar silahlı grupların kontrolünde kalması nedeniyle, 14 yıl sonra ilk kez Noel ağacı ışıklandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Ahmet Karaahmet  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Suriye’nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ışıklandırması yapıldı Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

İdlib

İdlib'in batısındaki Kıneye köyündeki Latin Kilisesi’nde bölge halkı, 14 yıl aradan sonra Noel için kurulan çam ağacı ışıklandırıldı, halkın katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutlama yapıldı.

Kutlamalar kapsamında köyün sokakları süslendi ve yollara küçük çam fidanları yerleştirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, etkinliğin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bölgede önlem aldı.

Kıneye köyünde ilk kez Noel müzikleri de çalınırken, savaş yılları boyunca kutlamaların yalnızca kilise içinde ve evlerde yapılan dualarla sınırlı kalmıştı.

Etkinlikler kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi, Halep’ten gelen izci bandosu müzikler çaldı.

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki öğretmen İbrahim Mavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrimin ilk yıllarında hırsızlık, kaçırma ve şiddet olaylarının yaygınlaştığını, birçok kişinin evini ve toprağını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Mavas, “Çok zor günler geçirdik. İnsanların büyük bir kısmı göç etti ama bazıları köyünü terk etmedi. Uzun yıllar boyunca yalnızca dua edebildik, bayramları açık şekilde kutlayamadık." dedi.

Silahlı örgütlerin bölgede etkin olduğu dönemlerde kiliselerin ve dini sembollerin hedef alındığını belirten Mavas, zamanla güvenliğin sağlanmasıyla birlikte hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Mavas, "Bugün bayramlar, süslemeler ve dini törenler yeniden yapılıyor. 14 yıl sonra normal hayata döndük. İnsanların yüzündeki mutluluk her şeyi anlatıyor." diye konuştu.

Belde sakinlerinden Mari Celluf da tüm zorluklara rağmen Kıneye köyünde kaldıklarını belirterek, "Bizi ayakta tutan toprağa ve vatana olan sevgimizdi. Uzun yıllar bayramları içimiz buruk karşıladık. Bugün bu tabloyu görmek bir hayaldi." ifadelerini kullandı.

Celluf, geçmişte Hristiyanlara yönelik baskılar nedeniyle kutlamaların gizli yapıldığını, çevredeki bazı yerel halkın desteğinin ise ayakta kalmalarında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Noel kutlamalarına katılan Samir Ebu Hakop ise yıllar sonra köyün yeniden süslenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bayram uzun süre yalnız geçti. Ne sokaklar vardı ne de sevinç. Bugün herkes bir arada." dedi.

Kutlamalara Yakubiye köyünden katılan Şirin isimli bir vatandaş da 14 yıl önce köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu yıl ilk kez yeniden bu atmosferi yaşıyoruz. İnsanlar köylerine dönmüş, çocukların yüzünde yeniden mutluluk var." diye konuştu.

