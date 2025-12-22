Suriye’nin Halep ilinde PKK/YPG'nin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.
Halep
Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep’teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.
Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.
Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
AA muhabirinin aktardığına göre saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.
Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep’te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.
Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.
Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.
Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.
Suriye Ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandı
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi.
Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.
Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı."ifadeleri yer aldı.
Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.