Türk ve Sırp iş insanları, Belgrad'daki çalışma toplantısında buluştu
Halkbank'ın ev sahipliğinde, Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından düzenlenen çalışma toplantısında Türk ve Sırp iş insanları bir araya geldi.
Belgrad
Başkent Belgrad'daki toplantıda bir araya gelen Türk ve Sırp iş insanları, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Türk-Sırp Ekonomi Derneği Başkanı Fatih Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak iki ülke arasında köprü görevi gördüklerini ifade ederek, "Amacımız karşılıklı yatırımı artırmak. Aynı zamanda doğru ve faydalı bilgilerle iş insanlarımızı desteklemek." dedi.
İki ülke arasındaki ticaretin giderek artığına işaret eden Karaca, "Özellikle inşaat ve otomotiv endüstrisi alanlarında son dönemde Sırbistan'a büyük talep var. Tekstil firmalarımız uzun zamandır burada. Halkbank da aynı şekilde görevini başarıyla sürdürüyor." diye konuştu.
Karaca, iki ülke arasında hedeflenen 5 milyar dolar ticaret hacmine en kısa sürece ulaşılacağını temenni ettiğini söyleyerek, derneğin çalışmalarına devam edeceğini aktardı.
Toplantıya, Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Aziz Arslan da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.