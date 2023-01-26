Dolar
18.81
Euro
20.54
Altın
1,942.48
ETH/USDT
1,605.80
BTC/USDT
22,976.00
BIST 100
5,261.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-1 bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza törenine katılıyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
logo
Ekonomi

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Karpowership yüzer enerji gemilerinin Moldova ve Romanya üzerinden Ukrayna'ya elektrik tedarik etmesi planlanıyor.

Nuran Erkul Kaya   | 26.01.2023
Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Londra

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya hızlı şekilde 500 megavat kapasiteli yüzer enerji santrallerinin tedariki için Ukrayna ulusal şirketi JSC Energy Company of Ukraine (ECU) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Karpowership'in açıklamasına göre, şirketin yüzer enerji santralleri 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Yüzer enerji gemilerinin Moldova ve Romanya limanlarına yerleştirilmesi ve bu ülkeler üzerinden Ukrayna şebekesine elektrik tedariki, temel çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Karpowership ve ECU, Romanya ve Moldova yetkilileriyle bu çözümün hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yapacak.

Mutabakat zaptı kapsamında, 500 megavat kapasiteli yüzer enerji gemilerinin hızlı bir şekilde elektrik tedarikine başlaması hedefleniyor. Her iki taraf da gerekli izinlerin alınması ve üçüncü taraflarla yapılacak işbirlikleri için birlikte hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, Karpowership'in, ECU ile Ukrayna'daki elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yüzer enerji gemileri, elektrik kısıtlarına karşı hızlı, güvenilir ve esnek çözümler sunuyor ve biz de Ukrayna bu konuda olabildiğince hızlı şekilde desteklemek için hazırız." ifadelerini kullandı.

ECU İcra Direktörü Vitaly Butenko ise Ukrayna'nın enerji sisteminin Rusya'nın 12 büyük saldırısıyla karşılaştığını ve sonucunda elektrik üretimi ve altyapısının zarar gördüğünü kaydederek, "Savaş devam ederken yeni santraller kurarak bu kapasiteyi inşa etmek ekonomik olarak da mantıklı değil. Karpowership teknolojisi yeni elektrik üretim kapasitesinin hızlı şekilde devreye girmesine ve Ukrayna şebekesine aktarılmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Regaip Kandili bugün idrak edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Regaip gecesini, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım
Bakan Kurum: Dünyanın incisi Van Gölü'müzü en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz
İletişim Başkanı Altun: Küresel kaos çağında Türkiye, iletişim alanında da hakkın, hukukun ve hakikatin savunucusudur
Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı

Benzer haberler

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi
Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık
Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak

Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet