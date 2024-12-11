Dolar
34.86
Euro
36.67
Altın
2,693.76
ETH/USDT
3,686.60
BTC/USDT
97,881.00
BIST 100
10,071.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Ekonomi

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 11 ayda 32,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 32 milyon 934 bin 728 dolarlık ihracat yapıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 11 ayda 32,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeden Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 25 sektörden ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemdeki ihracattan 32 milyon 934 bin 728 dolar kazanç sağlandı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektör, 4 milyon 419 bin 455 dolarla hububat, bakliyat, unlu mamuller ve çikolata ürünleri oldu. Bu ürünleri, 4 milyon 374 bin 376 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 3 milyon 146 bin 57 dolarla mobilya ve ağaç mamulleri takip etti.

Doğu Karadeniz'den yılın 11 ayında Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine en fazla ihracat Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon'dan bu dönem Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 12 milyon 28 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkelere bölgeden yapılan ihracatın değerde yüzde 37'lik kısmı Trabzon'dan oldu.

Doğu Karadeniz'den en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
Erciyes'in eteklerindeki ilçeden çok sayıda dağcı ve kayakçı yetişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin geleceğinin güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri
Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 11 ayda 32,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 11 ayda 32,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TEKNOFEST yarışmalarındaki başarıları KTÜ'lü öğrencileri üretime teşvik ediyor

Türk çayı ihracatı 11 ayda 22,2 milyon dolar kazandırdı

Limanlarda elleçlenen yük miktarı kasımda yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

Limanlarda elleçlenen yük miktarı kasımda yıllık bazda yüzde 13,7 arttı
Trabzon'da ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini tuvale yansıttı

Trabzon'da ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini tuvale yansıttı
Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor

Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet