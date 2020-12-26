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Ekonomi

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar 1 Ocak 2021'de uygulanmak üzere yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

Göksel Yıldırım   | 26.12.2020
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

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