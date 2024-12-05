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Ekonomi

TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce dağıtımı ve satışı için ihale yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin dağıtım ve satış ihalesine çıktı.

Arife Yıldız Ünal  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce dağıtımı ve satışı için ihale yapacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin gelecek yıl 12 ay dağıtım ve satışını kapsayan ihale "açık artırma ve eksiltme" usulüyle yapılacak.

İsteklilere, aylık 19 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Yerli ve yabancı isteklilere açık ihale, 16 Aralık saat 10.30'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Gerekli şartları sağlayan istekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar "Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere Çankaya/Ankara" adresine elden teslim edebilecek, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderebilecek.

Geçici teminatın alınmayacağı ihalede işin tamamı için teklif verilebilecek.

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