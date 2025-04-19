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Ekonomi

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2 katına çıktı

Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli otomobillerin sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 120 artarak 218 bin 238 oldu.

Serhat Tutak  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2 katına çıktı

Ankara

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımların daha da artmasını sağladı.

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Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak amacıyla hayata geçirilen TOGG'a ek olarak, son dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, karbon salınımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı son 10 yılda önemli oranda arttı. 2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2019'da ilk defa 1000'i geçerken, 2025'te ise bu sayı 200 bini geçti.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonu itibarıyla 183 bin 776 olurken, Mart 2025 itibarıyla 218 bin 238'e ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, geçen yıl marta göre ise yaklaşık yüzde 120 artmış oldu.

Elektrikli araç sayısı, dizel ve LPG'yi solladı

Martta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bunların yüzde 48,1'inin benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 30,5 ile hibrit yakıtlı otomobiller izledi. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli oranı ise yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay sonu itibarıyla elektrikli araçlar, trafiğe kaydı yapılan dizel (yüzde7,6) ve LPG (yüzde 0,9) yakıtlı otomobilleri geride bıraktı. Martta, 12 bin 221 elektrikli, 7 bin 192 dizel ve 893 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

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