Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.
Trabzon/Samsun
Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura ve levrek gibi balık türleri yer alıyor.
Ortalama kilogram fiyatlarına göre, hamsi ve istavrit 100, tirsi 300, somon 350, mezgit, çipura ve levrek ise 500 liradan satılıyor.
Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, istavritin bol miktarda avlandığını söyledi.
Tezgahlarda en çok bulunan balıkların başında da istavritin geldiğini dile getiren Pınar, "Hamsiye 'elveda', istavrite 'hoş geldin' diyebiliriz. Hamsi isteyen de oluyor. Hamsi alıyorlar memnun da oluyorlar ama daha çok istavrite rağbet var." dedi.
Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu ise havaların soğumasının avcılığı da etkilediğine değinerek, "Deniz şartları şu an hamsi için uygun değil. Hamsi yine devam edecektir ama onun yerine istavrit, somon ve kültür balıkları tezgahları şenlendirmeye devam ediyor. İnşallah daha verimli günlerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Samsun'da hamsinin kilogramı 130-150 liradan satılıyor
Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunulurken Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları, bol balık çeşidiyle hareketlendi.
Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 130-150 liradan satılıyor.
Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.