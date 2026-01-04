Dolar
Ekonomi

Yarısı tamamlanan av sezonunda hamsi ve sardalya yüz güldürdü

"Vira bismillah" diyerek eylülde denize açılan balıkçıların ağları Karadeniz'de hamsi, Ege Denizi'nde ise sardalya ile doldu.

Fırat Özdemir  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Yarısı tamamlanan av sezonunda hamsi ve sardalya yüz güldürdü Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Denizlerde av yasağının Karadeniz, Marmara, Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen balıkçılar, nisan ayında sona erecek sezonun yarısını geride bıraktı.

Sezonun ilk yarısını mutlu kapatan balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir dönem yaşadı.

Denizlerde son günlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle barınaklara dönen balıkçılar, yaklaşık 10 gün boyunca hem dinlenecek hem de gemi ve ağ onarımı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.

Soğuk hava Ege'deki hamsiyi lezzetlendirecek

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'nin balıkçılık faaliyetinde önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon geçirildiğini ifade eden Aksoy, "Sezona iyi ümitlerle başladık. Sezonun eylül ve ekim ayları iyi geçti. Kasım ve aralık ayları fırtınadan dolayı çok iyi geçmedi. Sezon genel olarak iyi geçti." dedi.

Aksoy, balıkçıların ocak ayının başında yaklaşık 10 günlük araya gittiğini anlatarak, tayfanın dinleneceğini, ardından sezona iyi bir moralle devam edeceğini söyledi.

Akdeniz'deki avcılığın bu sene istenilen ölçüde olmadığını kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Ege'nin koyu, körfezi ve adaları çok olduğu için balığımız daha verimli olabiliyor. Ege'de hava soğuduğu için hamsi biraz daha lezzetlenebilir. Balıkçılar Ege'de hamsi peşine düşecek. Hamsi dünyanın geçerli balığı. Sardalya Ege'nin milli balığıdır ama Ege de hamsiye alıştı. Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor."

Sezonun ilk 4 ayını Karadeniz'de geçiren ve avcılığa Ege'de devam eden Mustafa Turan, av sezonunu iyi geçirdiklerini anlattı.

Turan, kalan sürede Ege'de de bereketli bir balıkçılık yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı ama bu sene hamsi boldu." dedi.

Hamsi bolluğu yaşadıklarını fakat deniz ve hava koşulları nedeniyle Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısa sürdüğünü dile getiren Turan, "Bolluk kısa sürdüğü için Karadeniz balıkçıları olarak Marmara ve Ege'ye gelmeye başladık. Sezonun Ege'de iyi devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Egeli gırgır balıkçısı Fatih Kopuz da sezonu geçen sezona göre daha iyi geçirdiklerini belirterek, sardalya ve hamsi bolluğunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kopuz, sezonun geri kalan kısmında hamsinin peşine düşeceklerini sözlerine ekledi.

