Kültür

Beyaza bürünen Sümela Manastırı yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, son günlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Enes Sansar  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Beyaza bürünen Sümela Manastırı yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan ve halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çeken manastırın, beyaz örtü ile kaplanan doyumsuz manzarası havadan görüntülendi.

"Herkese tavsiye ederim"

Yılbaşı dolayısıyla ailesiyle Sakarya'dan kente gelen Berkay Kırca, AA muhabirine, ilk defa tarihi manastırı ve çevresini gezdiğini, karla birlikte gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi.

Bölgeyi bir kez daha ziyaret etmek istediğini ifade eden Kırca, "Yılbaşını değerlendirmek için geldik. Burası çok güzeldi. Daha önce Rize’ye gelmiştim, ilk defa Trabzon’a geldim. Çıkış biraz zordu ama değdi. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Özbekistan'dan eşiyle gelen Davud Abdulahev de ilk kez gördüğü manastır ve çevresindeki manzarayı çok beğendiğini dile getirerek, "Uzungöl'ün ardından burayı gördüm. İnsanlar, o dönemde burayı ne kadar güzel ve sağlam yapmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı, burayı güzel düzenlemiş. Burada her şey tertemiz, düzenli ve herkes, işini güzel yapıyor. Fotoğraftakilerden daha güzel, herkese gelmesini önerebilirim." diye konuştu.

