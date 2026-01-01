Dolar
Kültür

TDT "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeyi sürdürüyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

Duyğu Avunduk  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
TDT "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeyi sürdürüyor

Trabzon

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, çevirisini Ekin Tunçay Turan'ın yaptığı ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun yarın 19.00'da, 3 Ocak'ta 14.00 ve 19.00'da, 6-7 Ocak'ta da 11.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in, Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 3 Ocak'ta "Oda Müziği", 7 Ocak'ta ise Türk sanat müziği konseri düzenlenecek.

