Ekonomi

TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman sınırları içinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

