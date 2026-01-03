Dolar
Ekonomi

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti verdikleri belirlenen kuruluşlara 286 bin 206 lira 9 kuruştan 2 milyon 862 bin 69 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2026 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'luk artışın yansıtılmasıyla yeniden belirlendi.

Buna göre, bu idari para cezalarının alt limiti 286 bin 206 lira 9 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 862 bin 69 lira oldu.

Belirlenen miktarlar, 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.




