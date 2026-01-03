Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.
Ankara
ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 28 ve 29 Ocak'a kadar verilebilecek.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı