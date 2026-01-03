Dolar
Ekonomi

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Ankara

ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 28 ve 29 Ocak'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

