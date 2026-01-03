Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan lodos nedeniyle denize açılamıyor.

Mesut Karaduman  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Balıkçılar, bu süreçte limanda teknelerinin bakımını yapıyor, ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun bugün de şiddetini artırarak etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun dinmesiyle yeniden ağ atmaya başlayacağını, hava şartları normale dönene kadar tayfaların limanda bekleyeceğini ifade etti.

Kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

