Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan lodos nedeniyle denize açılamıyor.
Tekirdağ
Balıkçılar, bu süreçte limanda teknelerinin bakımını yapıyor, ağlarını onarıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun bugün de şiddetini artırarak etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun dinmesiyle yeniden ağ atmaya başlayacağını, hava şartları normale dönene kadar tayfaların limanda bekleyeceğini ifade etti.
Kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.