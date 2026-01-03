Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Müslüm Etgü  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Eyüp Peygamber Camisi önünde düzenlenen etkinlik, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılınmasıyla başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cenaze namazının ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Kuyubaşı mevkisine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Celil Ebuzer, Şanlıurfa olarak bugün burada bir kez daha saflarını ve duruşlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Kudüs'ün, imani davaları ve kırmızı çizgileri olduğunu belirten Ebuzer, "Bu meydanlardan yükselen samimi dualar, nidalar, yakarışlar arşıalada karşılık bulacak ve vakti geldiğinde bendini yırtan sel olup terör devleti İsrail'i zir-ü zeber edecektir." dedi

Program, okunan duanın ardından sona erdi.

