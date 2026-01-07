Dolar
43.05
Euro
50.37
Altın
4,459.44
ETH/USDT
3,251.20
BTC/USDT
92,558.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Hümeyra Ayaz  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Batman, Diyarbakır, Muş'u kapsayan 60 bin 705 hektar saha ile Batman, Adıyaman'ı kapsayan 49 bin 366 hektar sahada TPAO'nun sahip olduğu arama ruhsatlarının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2026'dan 12 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKİ'den Çankaya ve Sincan'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

AYM'den işten çıkarıldığı için geçmişe dönük TİS'ten yararlandırılmayan işçi için ihlal kararı

AYM'den işten çıkarıldığı için geçmişe dönük TİS'ten yararlandırılmayan işçi için ihlal kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet