Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors, "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz ettiğini kabul etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.03.2022
Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Tokyo

Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

"Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı.

Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Benzer haberler

Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Japonya'da 70 kişi Ukrayna'nın 'uluslararası lejyon' çağrısına cevap verdi

Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor