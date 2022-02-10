Dolar
13.55
Euro
15.50
Altın
1,833.69
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Toyota Motor, mevcut mali yıl satış gelirleri hedefini aşağı yönlü güncelledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2022
Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Tokyo

Japon üretici firma Toyota'dan yapılan açıklamada, son bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre, daha önceki 30 trilyon yenlik satış gelirleri hedefi 29,5 trilyon yene düşürüldü.

Güncel hedefin yakalanması halinde, satış gelirleri geçen mali yıla kıyasla yüzde 8,4 artış kaydedecek.

Gelecek ay sona erecek 2021 mali yıl kapsamlı net ve işletme kar hedefleri ise değiştirilmedi.

Net kar hedefi önceki yıla kıyasla yüzde 10,9 artışla 2,49 trilyon yen olarak bekleniyor.

İşletme karı hedefi ise yüzde 27,4 artışla 2,8 trilyon yen olarak bekleniyor.

Yarı iletken açığı sebebiyle mali yıl kapsamlı küresel araç satış hedefi, Kasım 2021'de duyurulan 9 milyondan 8,5 milyona indirildi.

9 aylık dönem

Üretici firmanın Nisan-Aralık 2021 dönemi net ve işletme karı, satış gelirleri ve araç satış rakamları, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

Net kar yüzde 57,8 artışla 2,32 trilyon yen, işletme karı yüzde 67,9 artışla 2,53 trilyon yen olarak kayda geçti.

Yarı iletken tedarik açığı ve malzeme maliyetlerinin yüksekliğine Toyota'nın satış gelirleri yüzde 19,2 artışla 23,2 trilyon yene çıktı.

Kuzey Amerika ve Asya etkisi

Firma 9 aylık dönemde küresel bazda 6,1 milyon araç satmayı başardı. Toplam satışta, elektrikli araçların oranı yüzde 27,7 olarak kayda geçti.

Geçen mali yılın aynı döneminde ise küresel bazda satılan 5,4 milyon aracın yüzde 22,9'unu elektrikli araçlar oluşturmuştu.

Kuzey Amerika ve Asya satışlarının Toyota'nın 9 aylık dönem hasılatına olumlu yansıdığı göze çarptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek