Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalışla 930 bin 898 tona geriledi.

Arife Yıldız Ünal  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,7 gerilerek, 930 bin 898 tona düştü.

Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak, 11 milyon 233 bin 112 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 3,6 gerileyerek 139 bin 645 tona indi. Geçen yılın ocak-aralık döneminde, içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 artışla, 1 milyon 639 bin 757 tona çıktı.

Aralıkta, 2024'ün aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, yüzde 10 artarak 116 bin 677 tona yükselirken Ocak-Aralık 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 5,5 artışla 1 milyon 402 bin 485 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi, aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 72 bin 921 ton, ocak-aralık döneminde de yüzde 1,3 artışla 837 bin 560 ton oldu.

Söz konusu ayda, ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 14,9 yükselişle 89 bin 296 ton, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azalışla 9 bin 221 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,3 artarak 1 milyon 49 bin 74 tona çıkarken tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 5,5 yükselişle 108 bin 282 tona ulaştı.

Kasım 2025'te 863 bin 651 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aralıkta yüzde 7,8 arttı.

Aynı dönemde 135 bin 49 ton olan içme sütü üretimi, yüzde 3,4 artarak 139 bin 645 ton olarak belirlendi.

