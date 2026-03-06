Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Ekonomi

Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı 2024'te 11 bin 86 oldu

Türkiye'de, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024 sonu itibarıyla 11 bin 86'yı bulurken, bunların toplam cirodaki payı yüzde 12,6 olarak hesaplandı.

06.03.2026
Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı 2024'te 11 bin 86 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "yabancı kontrollü girişim istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023'te 10 bin 673 iken, 2024'te 11 bin 86 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023'te yüzde 12,9, 2024'te ise yüzde 12,6 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanların sayısının toplam çalışanlar sayısı içindeki payı, 2023 yılında yüzde 5,2, 2024'te yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

Tütün ürünleri imalatı, 2024'te yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 94,6 ile en yüksek olduğu faaliyet olarak belirlendi. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek kaydedildiği ikinci faaliyet de yüzde 40,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı olarak tespit edildi.

Yabancı kontrollü girişimlerde en büyük pay Almanya'da

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında, sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya oldu.

Yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimden, 1309'u Almanya tarafından kontrol edildi. Bu girişimlerin 2024'te elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı, yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

ABD kontrolündeki 1010 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3, Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin söz konusu payı yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

