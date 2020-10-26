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Ekonomi

TOGG'un bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak

Otomobiller 300+ ve 500+ km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek.

Abdulselam Durdak   | 26.10.2020
TOGG'un bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak

İstanbul

Türkiye’nin Otomobili’nde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Twitter hesabından "TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak" notuyla, "Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar" konulu bir video paylaşıldı.

Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, "Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC ( Nikel Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanılacak." denildi.

TOGG’un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği "NMC 811" kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda, "Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek

Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sağlanacağı bildirilen paylaşımda, ayrıca şunlar kaydedildi: 

"Otomobillerimiz 300+ ve 500+ km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek."

Öte yandan, TOGG geçen hafta, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu.

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