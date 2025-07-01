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Ekonomi

TMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerinin başladığını belirterek, "11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
TMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı.

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TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.

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