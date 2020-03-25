Euro
6.98
Dolar
6.44
BIST 100
89,123.39
Altın
1,614.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TİM’den 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz' mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başlattığı, "Türkiye'nin Sağlığı İçin Üretim Seferberliği" kapsamında, Türkiye'deki ihracatçı birliklerinin başkanları ve TİM Kadın Konseyi üyeleri mesaj yayınladı.

Yunus Türk   | 25.03.2020
TİM’den 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz' mesajı

İstanbul

Yayınlanan görüntülü mesajlarda birlik başkanları ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Kadın Konseyi üyeleri, “Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla başlatılan üretim seferberliğine desteklerini açıkladı. 

TİM, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle üretim seferberliği başlatmıştı.

TİM, üretim seferberliği kapsamında, milli ve yerli üretimle, sağlık çalışanları başta olmak üzere Türkiye genelinde maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başlatılan üretim seferberliği kapsamında, 1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilmesi planlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tedavisi gören 2 hastamız taburcu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı

Benzer haberler

TİM’den 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz' mesajı

TİM’den 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz' mesajı

Konya'da öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir koruyucu maske üretiyor

Limona talep arttı

Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'

Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'
Adıyaman'daki tekstil fabrikasında 'antibakteriyel tulum' mesaisi

Adıyaman'daki tekstil fabrikasında 'antibakteriyel tulum' mesaisi

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor