Ekonomi

Tahıl üretimindeki artışın gıda fiyatlarındaki baskıyı azaltması bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel tahıl üretiminin 2,5 milyar tona yaklaşmasıyla gıda fiyatlarındaki baskının hafiflemesinin beklendiğini bildirdi.

Ömer Faruk Salman  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Tahıl üretimindeki artışın gıda fiyatlarındaki baskıyı azaltması bekleniyor

Gaziantep

Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya tahıl piyasalarındaki arzın bu sezon tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağı beklentilerinin küresel gıda fiyatlarında bir denge arayışı getirdiğine dikkati çekti.

Ortaya çıkan güçlü üretim tablosunun gıda fiyatlarında uzun süredir hissedilen baskının kademeli olarak hafiflemesine zemin hazırladığını ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Devreden stoklarla beraber, tarihte ilk kez 3 milyar tonu aşması beklenen bu ölçek, mısırdan buğdaya kadar pek çok üründe tedarik zincirinin daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Küresel düzeyde finansman koşullarındaki normalleşme beklentisi ve majör piyasaların daha temkinli fiyatlama davranışı da bu eğilimin destekleyici unsurları arasında. Türkiye son dönemde, dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip eden ve gıda tedarikinde kendi dinamiklerini başarıyla yöneten bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kamunun enflasyonla mücadelede izlediği kararlı tutum, gıda fiyatlarının daha hızlı istikrar kazanmasına ve piyasa beklentilerinin yönetilebilir hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

Türkiye'nin Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok daha geniş bir coğrafyanın tedarikçisi konumuna yükseldiğini belirten Tiryakioğlu, şöyle devam etti:

"Bu gücümüzü ekonomik büyümeye dönüştürmek için tarımda ölçek büyümesini teşvik eden politikalar ile mazot, gübre, enerji, işçilik ve lojistik gibi temel girdilerde verimliliği artıracak adımlar, rekabet gücümüzü koruyabilmemiz açısından tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Üretim maliyetlerindeki iyileşme hem arz güvenliğini hem de gıda fiyatlarındaki istikrarı orta ve uzun vadede güçlendirerek Türkiye'nin dünya gıda tedarik zincirindeki konumunu daha da ileri taşıyacaktır."

