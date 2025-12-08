Dolar
42.55
Euro
49.63
Altın
4,209.28
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,186.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Adliyelerin mobilyaları hükümlülerce üretiliyor

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki atölyelerde üretilen mobilyalar adliye odaları ve mahkeme salonlarında kullanılıyor.

Serkan Güner  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Adliyelerin mobilyaları hükümlülerce üretiliyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Yerleşkedeki toplam 2 bin 500 metrekare açık ve kapalı alana sahip mobilya ile demir ve tel örgü atölyelerinde cezaevleri başta olmak üzere çeşitli kurumlara hizmet veriliyor.

Ülke genelinde son 4 yılda açılan ve açılmakta olan ceza infaz kurumlarının pencere koruma telleri ve diğer demir işler ile adliyelerin makam oda takımları, arşiv ve depo dolap takımları, mahkeme salonu mobilya işleri, bu atölyelerde üretilip, yerinde montajlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, Adalet Bakanlığınca büyük önem verilen bu çalışmalarla atıl bir ekonomik güç konumunda olan hükümlülerin gönüllülük esası ile çalışma hayatına katılmalarını sağladıklarını söyledi.

Yapılan işlerin tamamında güvenlik ve kaliteyi ön planda tutarak hizmet verdiklerini, topluma faydalı olma şansı verilen hükümlülerin böylece sosyal hayata adapte olma süreçlerinin kısaltıldığını dile getiren Ener, hükümlülerin mesleki eğitimleri sonunda vasıflı çalışan, meslek erbabı olmalarının amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ise mobilya atölyesinin daha çok büro tefrişatı anlamında gelişmiş bir durumda olması dolayısıyla müşterinin de büyük oranda ceza infaz kurumları ve diğer resmi kurumlar olduğunu ifade etti.

Göğüş, "Adliyelerimizin, ceza infaz kurumlarımızın, özellikle yakın çevredeki adliyelerimizin demirbaş olarak kullandığı mobilyaların hepsini üretirken, orada da yine hükümlülerimiz faaliyette bulunuyor. Özellikle kapalı ceza infaz kurumlarımızın güvenlik anlamında çok ihtiyaçları oluyor, onların yanı sıra kameriye, demir parmaklık ihtiyaçlarını demir atölyemizde yapıyoruz." diye konuştu.

15 günde ufak bir adliyenin tüm mobilya işi bitiriliyor

Mobilya Atölyesi şefi Fuat Asil de şu anda 3 memur, 1 mobilya teknisyeni ve 10 hükümlü ile çalıştıklarını söyledi.

Neredeyse 15 günde ufak bir adliyenin tüm mobilya işini bitirebildiklerini vurgulayan Asil, "Mahkeme salonu ve hakim savcı odası takımları, dolapları ile memur ve katip masalarını yapıyoruz. Buradan yüklüyoruz, montajını yapıp, teslim ediyoruz. 10 hükümlü ile çalışıyoruz. Kapasite arttığı müddetçe de hükümlü sayısını devamlı arttırabiliyoruz." dedi.

Yeni teknolojik ekipmanlar ekledikleri atölyede, son dönemde büyük çoğunluğu cezaevleri ve adliyeler olmak üzere hastane, jandarma ve diğer resmi kurumlara iş yaptıklarını belirten Asil, "Hükümlülerimize belge veriyoruz. Dışarıda bu mesleği devam ettiren hükümlü arkadaşlarımız var. Verdiğimiz belgelerle dükkan açabiliyorlar, iş yapabiliyorlar. Onlarla devamlı istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız hükümlüleri meslek sahibi yapmak"

Demir ve Tel Örgü Atölyesi şefi Yusuf Erdoğan ise son dönemde 23 ceza infaz kurumuna iş yaptıklarını söyledi.

Cezaevleri için pencere korkuluğu ile parmaklıklar, demir kapılar, panel çitlerin üretimi ve montajını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, günlük ortalama 75 pencere korkuluğu ve 280 metrekare tel örgü yaptıklarını anlattı.

Birçok ilde yeni yapılan ceza infaz kurumlarının demir işlerini yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, "15 hükümlümüz şu anda sertifika programında. Bunlara mesleki eğitim kapsamında Milli Eğitim onaylı kaynakçılık belgesi veriyoruz. Dışarıda tekrar iş bulmaları açısından tavsiye mektubu şeklinde mektuplar hazırlıyoruz. Amacımız hükümlülerimizi topluma kazandırmak, bir meslek sahibi yapmak. Yani buraya gelen, hiçbir şey bilmeyen hükümlüye bile gerekli eğitimi vererek, iş sağlığı, iş güvenliği, mesleki eğitim konusunda elimizden geleni yaparak topluma kazandırıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir
Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi
Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği
Kars'ta şehir merkezi, Ardahan'da ise yüksek kesimler karla kaplandı
Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

Benzer haberler

Adliyelerin mobilyaları hükümlülerce üretiliyor

Adliyelerin mobilyaları hükümlülerce üretiliyor

Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu

Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor

Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı

Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı
TOGG Teknoloji Kampüsü esnek üretim altyapısıyla öne çıkıyor

TOGG Teknoloji Kampüsü esnek üretim altyapısıyla öne çıkıyor
Artvin'de babalarından öğrendikleri yöntemle 45 yıldır zeytinyağı üretiyorlar

Artvin'de babalarından öğrendikleri yöntemle 45 yıldır zeytinyağı üretiyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet