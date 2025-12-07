Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi", toplam 7 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek.

Gökhan Yıldız  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon avro destek

İstanbul

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre hazır giyim, tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına öncülük etmek üzere hazırlanan "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi"nin 3 yıllık uygulama süreci başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ikiz dönüşümün geleceğin rekabet yarışında en önemli dinamiklerden biri olacağının altını çizdi.

Gültepe, TİM ve 61 ihracatçı birliğinin ikiz dönüşüm konusunda birçok proje yürüttüğünü ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiğini hatırlattı.

İHKİB’in, IPA projeleriyle sektöre hem kalıcı kurumlar kazandırdığını hem de mevcut iştiraklerinin yetkinliğini artırdığını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"IPA-I ile tasarıma odaklanıp İstanbul Moda Akademisini (İMA) kurmuştuk. METAMORPHOSIS adını verdiğimiz IPA-II projemizle Dijital Dönüşüm Merkezi’ni sektörün hizmetine sunduk. İHKİB’in iştiraki EKOTEKS’i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri’nin (İTKİB) nihai yararlanıcı, İHKİB’in yürütücüsü olduğu IPA-III projemizde ise yeşil dönüşüme odaklanıyoruz. Toplam 7 milyon avro bütçeli proje, hazır giyim değer zincirinin en önemli halkaları olan tekstil, kimya ve lojistik sektörlerini bir araya getiriyor. Projeyi TİM ve İHKİB’in yanı sıra İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile birlikte yürüteceğiz."

Mustafa Gültepe, bu süreçte firmaların karbon ve su ayak izlerini ölçümleme ve azaltma kapasitelerini güçlendireceklerini belirterek, "Alanında ülkemizin en kapsamlı çalışması olan ve 36 ay sürecek projeyle firmalarımızın rekabet gücünü artıracağız. Böylece Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Strateji Eylem Planı’ndaki bazı dönüşüm başlıklarını uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, projenin paydaş sektörlerin yeşil dönüşümüne ve döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar etkili oldu
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

Benzer haberler

AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon avro destek

AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon avro destek

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor
AB'den X'e 120 milyon avro para cezası

AB'den X'e 120 milyon avro para cezası
AB'den WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma

AB'den WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet