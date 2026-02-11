Dolar
43.64
Euro
52.03
Altın
5,053.25
ETH/USDT
1,951.60
BTC/USDT
67,016.00
BIST 100
13,775.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Hülya Ömür Uylaş  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi. Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi değişmezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydetti. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 yükselirken, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada
Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor
Çeteler, çocukların "değerli olma" arayışını suça çeviriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı

Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı

Büyükbaş hayvan sayısı 2025'te 17,7 milyon, küçükbaş sayısı yaklaşık 57,9 milyon oldu

VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar

VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar
Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat'ta açıklanacak

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat'ta açıklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet