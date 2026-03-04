Dolar
logo
Ekonomi

Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu

Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar liraya ulaşırken, toplam öz kaynakları 18,9 milyar lira oldu.

Oktay Özdemir  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu Fotoğraf: Enpara Bank

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Enpara Bank, geçen yılın finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın 2025'te toplam aktif büyüklüğü 250 milyar liraya ulaştı. Net kredi hacmi 132 milyar lira seviyesine yükselen bankanın müşteri mevduatı 205 milyar lira olarak gerçekleşti. Net dönem karı 5,7 milyar liraya ulaşan bankanın toplam öz kaynakları ise 18,9 milyar lira oldu.

Enpara Bank, 2025'in son çeyreğinde hem bilanço büyüklüğünde hem kredi ve mevduat hacminde kaydettiği artış, Türkiye'deki özel mevduat bankaları arasında 8.sırada yer aldı ve ilk 10'daki yükselişini sürdürdü. Banka, bireysel kredilerde 7. sıraya, toplam müşteri mevduatında 8.sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, 2025'in son çeyreğinin, QNB Türkiye'den ayrıldıktan sonra bağımsız banka olarak faaliyet gösterdikleri ilk dönem olarak geride kaldığını belirtti.

Söz konusu dönemde, müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı iş modellerinin finansal sonuçlara net yansıdığını görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde de müşteri odağımızdan taviz vermeden, müşterilerimize sunacağımız gerçek fayda içeren yeni ürün ve hizmetlerimizle büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendirirken Avrupa'daki dijital bankalar arasında da yükselmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 9 milyon müşterimize bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz."

