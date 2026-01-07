Ticaret borsalarında sezonun ilk 4 ayında 179 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 4 ayında 179 bin 104 ton fındığın işlem gördüğü belirtildi.
Giresun
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında borsalarda 179 bin 104 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.
En fazla işlemin 36 bin 836 tonla Sakarya'da yapıldığı, bu kenti 36 bin 653 tonla Giresun, 29 bin 560 tonla da Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.