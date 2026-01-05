Dolar
43.03
Euro
50.37
Altın
4,440.96
ETH/USDT
3,194.90
BTC/USDT
93,902.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final maçı öncesi, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025'te fındık ihracatından 2 milyar 255 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını belirtti.

Atakan Çıtlak  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Giresun

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 238 bin 704 ton fındık ihracatı karşılığında, 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolar gelir elde ettiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir önceki yıl 323 bin 244 ton ürün ihraç eden Türkiye'nin, 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar kazanç sağladığını hatırlatan Sabır, 2025 yılında fındık ve mamulleri ihracatının, 2024'e göre miktar bazında 84 bin 540 ton ile yüzde 26,15, değer bazında ise 380,5 milyon dolarla yüzde 14,44 azaldığına işaret etti.

Sabır, 2025–2026 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2025 arasındaki 4 ayda ise 64 bin 711 ton fındık satışı karşılığında 795 milyon 601 bin 856 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Sezonun ilk dört ayında gerçekleşen ihracat rakamlarının 1980'li yılların seviyesine düştüğünü belirten Sabır, "Bu nedenle 2026 yılında hayata geçirilecek, sektörü bütüncül şekilde ele alan acil ve yeni politikalara ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine sıkı denetim
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Türkiye komşularına geçen yıl 28,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te 1,5 trilyon liraya yaklaşarak rekor kırdı

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te 1,5 trilyon liraya yaklaşarak rekor kırdı
Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti

Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet